Москва, , 19:51 — REGNUM Уехавший из России комик Максим Галкин сообщил об оказании помощи беженцам из Украины. Соответствующий пост появился в его Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 24 мая.

Максим Галкин Кадр из интервью

«‎Обычно, занимаясь благотворительностью, я не рассказываю о своем участии. Но, считаю, что в нынешнее время просто необходимо осветить деятельность тех, кто помогает нуждающимся в этой катастрофической ситуации. Считаю помощь беженцам из Украины своим долгом, как гражданина РФ, разделяющего ответственность за происходящее»‎, — заявил артист. Также Галкин добавил, что будет перечислять часть средств со своих израильских концертов в благотворительные фонды, которые поддерживают украинских беженцев.

Напомним, что Максим Галкин вместе с женой и детьми покинул Россию в начале марта 2022 года. Поступок комика вызвал массу критики со стороны пользователей интернета.

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