Курган, 24 мая, 2022, 19:22 — ИА Регнум. В Курганской области направили более 50 млн рублей на выплаты пострадавшим от природных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Прокуратура Ярославской области Горящий дом

Финансовую поддержку окажут 460 курганцам. Компенсации выплатят из резервного фонда региона. Средства на выплаты уже перечислены муниципалитетам и некоторые граждане их уже получили.

Отмечается, что компенсации положены за сгоревшие дома в результате пожаров 28 апреля и 10 мая в СНТ «Малиновка» в Кургане, в селе Моревское Варгашинского района, деревни Волосниково Белозерского района, в сёлах Чистопрудное, Костоусово, в СНТ «Разлив» и «Икчанка» в Кетовском районе и других.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Кургана Елена Ситникова сообщала на комиссии по чрезвычайным ситуациям, что проверка документов, предоставленных погорельцами из СНТ «Малиновка», затянулась, так как имеются факты предоставления гражданами недостоверной информации. В частности, после проверки данных в Росреестре по некоторым заявлениям оказалось, что дома, о которых пишут курганцы, по документам на самом деле были сняты с кадастрового учёта и снесены несколько лет назад.