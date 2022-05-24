Санкт-Петербург, , 19:21 — REGNUM 22 мая на XVII Международном салоне в Санкт-Петербурге отдельные его участники, наконец, публично признались в открытой неприязни к России.

Ранее мы писали об участии в этом государственном якобы пророссийском мероприятии отдельных граждан, выступающих против СВО, в защиту ЛГБТ и, конечно, имеющих связи с иноагентами.

Сегодня же на пресс-конференции Елене Чижовой напрямую задали вопросы об ее отношении к воспитанию детей на Украине под лозунгами «смерть москалям» и позиции по поводу раскрутки себя и своей книги на мероприятии, организованном и профинансированном государством, которое она считает преступным.

Чижова открыто призналась, что её и всех окружающих якобы не должно интересовать, как воспитывают нацисты своих детей в соседней стране, а раскручивает она себя и продукцию через издательство, причем частное.

Напомним, книжный салон проходит на базе Государственного Эрмитажа, за государственные средства при поддержке различных государственных структур.