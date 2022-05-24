Марина Захарова,
24 мая 2022, 21:30 — REGNUM Сегодня мы читаем ежедневные сводки Минобороны о ходе специальной военной операции на Украине. Журналисты публикуют кадры разрухи, последствия боевых действий. В стране, имеющей колоссальные посевные площади, с развитым сельским хозяйством, людям приходится стоять в очередях за гуманитарной помощью, оказываемой Россией. На Донбассе за 8 лет обстрелов дети привыкли к звукам взрывов, они знаю, что делать во время прилётов. Но было и другое время. ИА REGNUM публикует фотографии из Киева, Харьковской области и Донбасса, сделанные до 2014 года. На них всё спокойно и красиво. Так должно быть и после демилитаризации и денацификации Украины.
Было спокойно и ходили поезда РЖД
Марина Захарова © ИА REGNUM
В Киев мы успели съездить в 2013 году, до «евромайдана». Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году президент России Владимир Путин в колонке для немецкой газеты Die Zeit назвал события зимы 2014 года на Украине «антиконституционным вооруженным переворотом, который организовали США, а страны Европы — безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава».
Панорама Киева с видом на Днепр, справа Родина-мать
Марина Захарова © ИА REGNUM
Вид на Киев с высоты птичьего полёта
Марина Захарова © ИА REGNUM
Памятник первооснователям Киева
Марина Захарова © ИА REGNUM
Здание правительства Украины в Киеве
Марина Захарова © ИА REGNUM
Памятник княгине Ольге, установленный на Михайловской площади Киева
Марина Захарова © ИА REGNUM
Успенский собор Киево-Печорской лавры
Марина Захарова © ИА REGNUM
Большая Лаврская колокольня в Киево-Печерской лавре
Марина Захарова © ИА REGNUM
В Киево-Печерской лавре
Марина Захарова © ИА REGNUM
У Киево-Печорской лавры
Марина Захарова © ИА REGNUM
Весна 2013 года в Киеве
Марина Захарова © ИА REGNUM
Весна 2013 года в Киеве
Марина Захарова © ИА REGNUM
Андреевская церковь в Киеве, которая была сооружена по проекту Бартоломео Растрелли по приказу императрицы Елизаветы I в середине XVIII века.
Марина Захарова © ИА REGNUM
Михайловский Златоверхий монастырь в Киеве
Марина Захарова © ИА REGNUM
Главная улица украинской столицы - Крещатик
Марина Захарова © ИА REGNUM
Бессарабский рынок в Киеве
Марина Захарова © ИА REGNUM
Фуникулер в Киеве
Марина Захарова © ИА REGNUM
Киев
Марина Захарова © ИА REGNUM
Парк «Пирогово»
Марина Захарова © ИА REGNUM
Парк «Пирогово»
Марина Захарова © ИА REGNUM
Святогорье называли «Донецкой Швейцарией». Это туристический центр Донецкой области. Причём только в 2004 году Святогорская пустынь получила статус лавры. Добраться сюда можно было не только на личном транспорте, но и на автобусе или по железной дороге. Сейчас, как заявил военный эксперт Юрий Подоляка, возле Святогорского монастыря стоят войска и в лоб его взять крайне затруднительно. По его словам, российская сторона делает так, чтобы избежать в лавре разрушений.
Свято-Успенская Святогорская Лавра в Донецкой области
Марина Захарова © ИА REGNUM
Река Северский Донец у Святогорска. Донецкая область
Марина Захарова © ИА REGNUM
В 2012 году довелось побывать в населенном пункте Красный луч — довольно крупном шахтёрском городе в Донецкой области. Тогда там жили родственники, которые позже в числе беженцев перебрались в Россию. В 2014 году город был освобожден ополченцами ДНР.
Ещё в феврале 2022 года советник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселёв заявил о том, что Народная милиция ЛНР взяла под контроль посёлок Станица Луганская и город Счастье, которые расположены у реки Северский Донец.
Луганская область до 2014 года
Марина Захарова © ИА REGNUM
На железнодорожном переезде. Луганская область, где в 2022 году киевские нацисты оказывали сопротивление
Марина Захарова © ИА REGNUM
При подъезде к населенному пункту Счастье. Луганская область
Марина Захарова © ИА REGNUM
Вид на реку Северский Донец у населенного пункта Счастье. Луганская область
Марина Захарова © ИА REGNUM
Река Северский Донец в Луганской области
Марина Захарова © ИА REGNUM
Рыбаки
Марина Захарова © ИА REGNUM
Река Северский Донец, по дороге из Луганска
Марина Захарова © ИА REGNUM
Наконец, Харьковская область, моя боль, там похоронены многие родственники, в том числе дед — участник Великой Отечественной войны. С этими местами связано детство, туда ведут корни. Теперь ежедневно приходят сообщения от Росгвардии об уничтожении орудий украинских националистов в Харьковской области, о разминировании мостов, обнаружении скрытых позиций и схронов с вооружением ВСУ и нацформирований. Российские военные благоустраивают захоронения фронтовиков и восстанавливают памятники воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, потому что киевскому режиму не нужна и не важна эта память о мёртвых, да, как оказалось, и о живых они не думают.
Вид на реку Оскол в Двуречанском районе Харьковской области
Марина Захарова © ИА REGNUM
Река Оскол в Двуречанском районе Харьковской области
Марина Захарова © ИА REGNUM
Река Оскол в Двуречанском районе Харьковской области
Марина Захарова © ИА REGNUM
Река Оскол в Двуречанском районе Харьковской области
Марина Захарова © ИА REGNUM
Река Оскол в Двуречанском районе Харьковской области
Марина Захарова © ИА REGNUM
Меловые горы в Харьковской области
Марина Захарова © ИА REGNUM
Меловые горы в Харьковской области напротив реки Оскол
Марина Захарова © ИА REGNUM
Меловые горы в Харьковской области. Вид со стороны реки Оскол
Марина Захарова © ИА REGNUM
Двуречанский район Харьковской области
Марина Захарова © ИА REGNUM
Меловые горы в Харьковской области
Марина Захарова © ИА REGNUM
Двуречанский район Харьковской области
Марина Захарова © ИА REGNUM
Украина до 2014 года
Марина Захарова © ИА REGNUM
Харьковская область, по дороге в Купянск
Марина Захарова © ИА REGNUM