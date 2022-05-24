24 мая 2022 | Время чтения 5 мин

В условиях глобального кризиса и развязанной против России гибридной войны вопросы устойчивого развития в западном понимании и по западным лекалам не имеют первостепенного значения для России.

Александр Савельев, , 19:51 — REGNUM В Казани на минувшей неделе прошел 13-й международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022». Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что KazanSummit является главной в России площадкой экономического взаимодействия регионов и стран Организации исламского сотрудничества.

Торгово-промышленная палата России Дарья Антонова © ИА REGNUM

На полях саммита состоялся Международный форум торгово-промышленных палат, в котором участвовало руководство ТПП РФ, представители палат 40 регионов России и трех стран — Узбекистана, Киргизии и Абхазии. Иностранное участие в форуме оказалось весьма скромным. Ключевым моментом в программе форума торгово-промышленных палат было, разумеется, выступление президента ТПП РФ Сергея Катырина, в котором, помимо дежурной риторики о достижениях палаты, можно отметить два серьезных тезиса.

Сергей Катырин Официальное интернет-представительство президента России

Во-первых, Катырин заявил об активной работе ТПП над так называемой повесткой ESG (environment, social, governance), то есть экология, социальная ответственность, корпоративное управление.

Эти, как обычно, расплывчатые глобалистские принципы сформулировал в свое время бывший Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Они призваны создать новые правила хозяйствования, определять которые будут на Западе и там же будут решать, насколько та или иная компания соответствует этим правилам. В зависимости от ее соответствия западным критериям, эта компания будет поощряться или удушаться в соответствии с присвоенным рейтингом. Таким образом, создается очередная «дубинка», которая будет избирательно и произвольно использоваться Западом исключительно в своих интересах.

Создание единой международной рейтинговой системы объективно невозможно: у стран слишком разные стартовые, климатические и другие условия. Например, Россия — северная страна, к арктической зоне относится более 20% территории, в Зауралье и Сибири зимние морозы достигают значений минус 40—50 по Цельсию. В этих регионах проживают миллионы человек, ведется активная хозяйственная деятельность, энергетические затраты на жизнеобеспечение и единицу продукции значительно выше мировых. Другой пример: фактически вся территория России, за исключением Кубани, Ставрополья и Северного Кавказа, находится в зоне так называемого рискованного земледелия, что также требует особых подходов к ведению сельского хозяйства. Региональные и межстрановые различия столь значительны, что сама идея унификации требований по экологии и другим критериям является абсурдной.

Во-вторых, поскольку ESG считается основой концепции устойчивого развития, Сергей Катырин рассказал о многолетней работе ТПП РФ в продвижении и этой повестки в России.

Концепция устойчивого развития является логичным продолжением глобалистской теории ограничения экономического развития якобы в интересах процветания всего человечества, а на самом деле — с целью недопущения индустриального и научно-технического прогресса развивающихся стран. Наиболее полно, хотя и привычно лицемерно, эта концепция изложена в докладе «Пределы роста» печально известного Римского клуба, опубликованном еще в 1970-х годах. Так называемая зеленая повестка, бесконечные разговоры о декарбонизации и национальных выплатах за выбросы углекислого газа и прочее представляют собой борьбу «золотого миллиарда» за сохранение своего глобального доминирования. Либерально-глобалистские, а в конечном счете колониальные элиты Запада пытаются не допустить появления даже потенциальных конкурентов, остановить или ограничить их развитие. Показательно, что именно символ либерализма в России — Анатолий Чубайс, уехавший из России сразу после начала спецоперации на Украине, был в свое время назначен специальным представителем Президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

Анатолий Чубайс Дарья Антонова © ИА REGNUM

В отчете о выступлении Сергея Катырина, опубликованном на сайте ТПП РФ, слово «санкции» употреблено только один раз, да и то в странной коннотации: «Нас пока, слава богу, ниоткуда не исключили. Ни из Европейской палаты, ни из Международной федерации торговых палат, ни из Международной торговой палаты, никаких санкций в отношении России не проводили, и мы в этом плане продолжаем активно работать», — сказал он (цитата по сайту ТПП РФ). В этих словах есть неточность. Как раз против России, ее руководства, граждан санкции введены. И страна их успешно преодолевает. Тот факт, что против ТПП РФ и ее руководства не введены санкции, никак этого не отрицает и не является поводом для гордости.

Президент ТПП РФ не рассказал о мерах, принимаемых палатой для преодоления негативных последствий санкций, поиске новых рынков сбыта, работе по переводу расчетов на национальные валюты, изменению логистики и т.д. Возможно, он просто считает эти вопросы несущественными по сравнению с «устойчивым развитием», может быть, такая работа просто не ведется, несмотря на насущную необходимость, о которой говорил и Президент Владимир Путин, и руководство Правительства России.

В тексте Закона РФ «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации», опубликованном, кстати, на сайте ТПП, говорится: «Торгово-промышленные палаты выполняют следующие задачи: оказывают помощь российским организациям и индивидуальным предпринимателям, представляют и защищают их интересы по вопросам, связанным с осуществлением хозяйственной деятельности, в том числе и за границей; содействуют развитию всех видов предпринимательской деятельности с учетом экономических интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, отраслей экономики, организаций и индивидуальных предпринимателей».

Возможно, руководство ТПП РФ считает, что беспрецедентные антироссийские санкции не противоречат интересам Российской Федерации, ее субъектов, отраслей, организаций и хозяйствующих субъектов. Во всяком случае, «фигура умолчания», использованная Сергеем Катыриным в его выступлении в Казани, говорит в пользу такого предположения. Хотя настойчивое продвижение западноцентричной и глобалистской концепции «устойчивого развития» наводит на более печальные выводы.

В России, занимающей одну шестую часть земной суши, безусловно, следует разработать свою суверенную концепцию экологических, социальных и корпоративных критериев, полностью отказавшись от западной терминологии, поскольку она в значительной степени определяет содержание. Основой для концепции могут быть только и исключительно национальные интересы нашей страны с учетом российских климатических, географических, исторических и социальных особенностей. На этой базе можно и нужно создавать российскую национальную рейтинговую систему, и только потом возможны переговоры о двустороннем или многостороннем, полном или частичном взаимном признании этих систем. В любом случае в условиях глобального кризиса и развязанной против России гибридной войны вопросы устойчивого развития в западном понимании и по западным лекалам не имеют первостепенного значения для России.