24 мая 2022 | Время чтения 4 мин

Британцы обсудили в Twitter решение ввести налог на предвиденный доход нефтегазовых компаний для борьбы с кризисом стоимости жизни.

Джейн Спай, , 19:42 — REGNUM В Великобритании после недолгого сопротивления правящей Консервативной партии было принято решение ввести налог на непредвиденные доходы для нефтегазовых компаний. Идею поддержали Лейбористская, Либерально-демократическая и Шотландская национальная партии. Изначально канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказывались от введения налога в надежде, что это будет стимулировать компании к инвестированию, что в свою очередь поможет справиться с кризисом стоимости жизни.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Риши Сунак UK Government

«Мне не нравятся новые налоги, и очень важно, что мы продолжим фокусировать свое внимание на инвестициях и рабочих местах. Причина того, что мы в сильном положении для помощи, заключается в том, что безработица сейчас на наименьшем уровне с 1974 года, когда я был еще в начальной школе. Никакие идеи мы со стола не убираем, но меня по природе не привлекают новые налоги, но, как я сказал, мы должны и мы будем делать всё, чтобы позаботиться о людях», — заявил премьер.

Часть пользователей напомнили, что при Джонсоне, который якобы не любит налоги, процентные ставки по налогам поднялись до максимального уровня со времен Второй мировой войны.

«Самые высокие налоги со времен Второй мировой войны, и это во время кризиса стоимости жизни, его правительству определенно нравятся новые налоги», — написал @aa_mcintosh22.

«И этот премьер-министр вводит самое тяжелое налогообложение с 1940-х», — напомнил @AndyJowett3.

Ряд пользователей напомнили, что недавно на парламентском заседании по вопросам премьер-министру Борис Джонсон заявил, что политикой поднятия налогов при любой проблеме занимаются лейбористы, но не консерваторы, при этом он их поднимает с самого начала кризиса стоимости жизни.

«И вот начинается поворот решения, который предсказуем после вопросов премьер-министру на прошлой неделе», — прокомментировал @mi53 946 964.

«План лейбористов — всегда повышать налоги», — сказал Борис Джонсон, чье правительство в прошлом году подняло налоги на уровень выше, чем какое-либо правительство за последние три десятилетия», — напомнил @AdamBienkov.

«План лейбористов — всегда повышать налоги», — Борис Джонсон. Эм, налоговое бремя в Британии высочайшее за 70 лет, но громкие слова и отговорки продолжаются», — отметил @paul__johnson.

Также комментаторы уверены, что премьеру очень нравятся новые налоги, когда они не касаются его самого и его богатеньких друзей.

Чипполино — налог на дождь

«У него, очевидно, нет проблем с увеличением налогов, учитывая, что они в основном распространяются на людей со средним и низким доходом, а не на очень богатых лиц и большие компании», — прокомментировал @iainstu.

«Так повышение налога распространяется на тех, кто и так выживает. Более высокие налоги для тех, кто богат, приведет к лучшему результату, и еще предотвращение уклонения от налогов друзьями консерваторов», — считает @DiSaint14.

«Может ли такое быть, что ему не нравятся новые налоги, потому что его донорам придется придумать план по уклонению от их уплаты?» — спросил @CynicalMikeH.

«Мне не нравятся новые налоги, но терять избирателей мне не нравится больше», — сказал Бастард Джонсон. Но премьер утверждает, что ни от каких вариантов не отказывается», — прокомментировал @LonRomy.

«Мне не нравятся новые налоги» на моих богатых приятелей, но «ни от каких вариантов не отказываемся», когда речь идет о налогообложении бедных людей», — написал @CaltonHill2.

В комментариях отметили, что премьер слишком часто обещает помочь населению, но фактически ничего не делает, видимо, «откладывая свои гениальные идеи на тот стол».

«Этот стол должен быть огромным. То количество вещей, которые они никогда с него не убирают, доходит до космических значений. Он его у Путина позаимствовал?» — спросил @Flub1957.

«Ничего нельзя убирать с обсуждения, когда выдумываешь вещи, плывя по течению», — добавил @GMcK2012.

Ряд пользователей уверен, что для эффективного выхода из кризиса стоимости жизни налог на непредвиденную прибыль организаций, которые занимаются продажей нефти и газа, просто необходим.

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«Он имеет в виду, что ему не нравятся налоги для богатых, его друзей, доноров, но он спокойно может взимать налоги с нас, именно поэтому мои взносы по Национальной страховке (аналог пенсионного фонда в Великобритании — Д. С.) выросли на 50 фунтов в месяц, но введение налогов для нефтегазовых компаний, которые зарабатывают миллионы, очевидно, неправильно, нечестно и возмутительно», — прокомментировал @MMillennial87.