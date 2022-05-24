Бишкек, , 19:04 — REGNUM Цифровизация в Киргизии идёт крайне медленно и чрезвычайно плохо. Об этом заявили члены комитета республиканского парламента по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту.

Цифровое пространство Pixabay.com

По мнению парламентариев, Министерство цифрового развития работает недостаточно эффективно.

«Не хватает или политической воли, или правовой среды. Возможно, также нет достаточного кадрового потенциала», — подчеркнул председатель комитета Медер Алиев.

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Другие депутаты раскритиковали руководство Минцифры за коррупцию в центрах обслуживания населения, на которую поступает большое количество жалоб от граждан, вынужденных простаивать в огромных очередях для того, чтобы получить паспорт или другие документы.

«Когда Талантбека Иманова назначали на должность министра цифрового развития, он пообещал провести большое количество реформ в своём ведомстве. Но в итоге ничего из обещанного так и не было сделано», — возмутился депутат Коргонбай Жусупбек уулу.

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