Москва, 24 мая, 2022, 19:50 — ИА Регнум. Российский актёр Станислав Садальский раскритиковал деятельность певца Николая Баскова на телевидении. Об этом пишет Telegram-канал «‎Звездач»‎ 24 мая.

(сс) Dmitry1035 Николай Басков

По мнению актёра, Басков и ряд других его коллег слишком часто появляются в телеэфире, лишая такой возможности перспективных артистов: «Нужны личности… Редактура будет мешать, этого можно, этого нельзя… И получится очередная Валерия с Басковым. Их много, они везде ходят. Надо меняться, а они все одну ноту долбят, нет желания утвердить новое». Также Садальский добавил, что редакторам телепередач необходимо активнее реализовывать новые идеи и приглашать молодых знаменитостей.

Ранее Николай Басков заявил о создании Российкой музыкальной ассоциации, став её председателем. Помимо певца, в ассоциацию также вошли Григорий Лепс, Лариса Долина, Надежда Бабкина, Олег Газманов и Александр Маршал.