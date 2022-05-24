Мадрид, 24 мая, 2022, 19:01 — ИА Регнум. Испания способна решить проблему зависимости Европы от российских энергоресурсов, заявил 24 мая испанский премьер-министр Педро Санчес в интервью телеканалу CNBC.

PSOE Премьер-министр Испании Педро Санчес

По его словам, на Пиренейском полуострове есть большие запасы газа. Он заявил, что этого хватит на замещение половины запасов сжиженного газа в Евросоюзе.

Санчес также сказал, что доля Испании в мощностях преобразования сжиженного газа в рабочее достигает 37% этой отрасли Европы.

Напомним, правительство Испании уже ввело временное ограничение цен на природный газ и уголь. Тем не менее, цены на энергию продолжают расти, в Мадриде заявляют о новых исторических максимумах цен на бензин и дизтопливо.