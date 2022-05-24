Киев, , 19:00 — REGNUM Согласно сводке украинских военных по состоянию на утро 24 мая, опубликованной в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на Волынском и Полесском направлениях подразделения белорусской армии продолжают мероприятия по прикрытию района белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

Комплекс «Искандер-М» Иван Шилов © ИА REGNUM

Украинская сторона приводит информацию о том, что российские военные перенесли дивизию ОТРК «Искандер-М» в Брестскую область. Ракеты, по информации Генштаба Украины, находятся в пяти десятках километрах от госграницы Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия, по словам белорусского президента Александра Лукашенко, закупила у России «достаточное количество» ракетных комплексов «Искандер» и зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».