Москва, 24 мая, 2022, 18:58 — ИА Регнум. В столице России на гражданина Киргизии упал башенный кран, в результате чего киргизстанец скончался на месте. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел республики сегодня, 24 мая.

MichaelGaida Строительный кран

Прибывший на место чрезвычайного происшествия сотрудник киргизского консульства выяснил, что инцидент с обрушением стрелы строительного крана произошло на одной из московских стройплощадок.

Посольство Киргизии официально обратилось в правоохранительные органы России и государственную инспекцию труда Москвы для выяснения причин и обстоятельств гибели 23-летнего киргизстанца.

Отмечается, что внешнеполитическое ведомство Киргизии взяло на контроль расследование произошедшего в российской столице смертельного инцидента.