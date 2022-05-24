24 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили сообщение газеты The Times о том, что главы МИД Литвы и Великобритании Габриэлюс Ландсбергис и Лиз Трасс обсудили планы отправки в Чёрное море военных кораблей.

Оксана Переможенко, , 19:35 — REGNUM Главы МИД Литвы и Великобритании Габриэлюс Ландсбергис и Лиз Трасс обсудили планы отправки в Чёрное море военных кораблей, пишет газета The Times.

Иван Айвазовский. Приход корабля. 1892 г

Уточняется, что ВМС должны очистить территорию вокруг украинского порта от мин для обеспечения вывоза украинского зерна. В материале также говорится, что на территории Украины планируется развернуть ракеты большой дальности, которые должны «сдержать попытки России саботировать зелёный коридор».

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Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«У кораблей ее величества крылья есть?» — с сарказмом интересуется Enzo M.

«Пропустит их Эрдоган? Ой сомневаюсь!..» — считает Eugene M.

«Стесняюсь спросить, а украинцам кушать не надо? Много у них в закромах пшеницы и прочего добра?» — поинтересовалась Юлия.

«Боятся, что украинцы зерно не отдадут?» — с сарказмом поинтересовалась Natalia L.

«Украинские мины уничтожат английские корабли…» — иронизирует Павел.

«Уже в открытую говорят: мы едем грабить!!!» — написал А. М.

Питер Брейгель Младший. Ограбление крестьян

«Пусть все мины соберут, которые украинцы запустили», — шутит Альбина.

«Это расплата Украины за оружие, поэтому они считают, что зерно принадлежит Европе», — пояснила Елена М.

«Ну вот и ответ за «Москву» прилетит. На «украинской мине» подорвутся. Если Турция пропустит…» — пишет Z.

«Они в любом случае попытаются захватить ресурсы силой…. Наглосаксы — это разбойники с большой дорог. Грабежи и геноцид ради наживы — их традиция и реальные ценности», — отреагировала Радмира.

«А кто их пустит?» — не понимает Dmitry.

«Главное, чтобы они помнили про законные военные цели ВС РФ», — напомнил Евгений.

«Хотеть не вредно…» — отреагировала Любовь.

«Литва с Британией… Кому-то не терпится вступить в войну с Россией? Я ещё могу понять бриттов, но Литва…» — недоумевает Кристина С.

«Сармат» им в подарок. Да побыстрее», — с сарказмом пишет Марина.

«Чай английский пусть кушают», — смеется Тамара.

«Обсуждать — не значит, что их пустят в Чёрное море. Если только с аквалангами и авоськами», — иронизирует Кристина.

«Приготовим незабываемую встречу королевскому флоту. Со всеми почестями встретим», — с сарказмом добавила Лана.

«Больше ничего не хотят? Их хотелки закончились», — написала Клара.

«Сгорел сарай, гори и хата! Ни зерна, ни кораблей…» — иронизирует Andrey.

«А союзнички не боятся подорваться на минах?» — подытожила Танита И.