Москва, , 19:49 — REGNUM Российский бизнесмен Владимир Киселёв высказался в адрес уехавшего из России певца Андрея Макаревича. Об этом пишет портал SM-News 24 мая.

Владимир Киселёв Кадр из интервью на телевидении

«В 70-х годах мы все были ленинградскими, московскими пацанами, начинающими эту музыку. Мое личное оценочное мнение: не надо было их в таких количествах награждать и пестовать. Где были наши руководители идеологии?! Посмотрите, ведь у Макаревича Брежнев отдыхает уже. У Леонидова, у очень многих, я бы не очень хотел называть их имена, в этом есть некий элемент стукачества, но вы посмотрите, какое количество у них званий! Какое количество у них наград! И самое главное — это все очень легко объяснить. Они хотели также быть любимцами власти, как это было раньше. И что самое удивительное — они хотели иметь те же самые средства. Потому что получилась просто реальная оценка», — заявил Киселёв. Также бизнесмен отметил, что российскому правительству следует перестать приглашать на митинги «больших дядь», сделав выбор в пользу молодых артистов.

Напомним, что в начале марта 2022 года Андрей Макаревич уехал из России. В настоящий момент певец находится в Израиле, откуда активно критикует российских граждан.

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