Таллин, , 18:44 — REGNUM Запланированное на 23 мая 2022 года последнее судебное заседание в деле по обвинению эстонского правозащитника Сергея Середенко в деятельности, якобы направленной против государства, перенесено на 22 сентября нынешнего года.

Выступление Сергея Середенко на I Открытой конференции Русской школы Эстонии Venekool.eu

Об этом сообщил эстонский портал dokole.eu. Отмечается, что таким образом нахождение Середенко под стражей продлится как минимум на этот срок.

Сергей Середенко был арестован 3 марта 2021 года по подозрению в поддержании отношений против Эстонской Республики. Середенко более 20 лет является ведущим правозащитником Эстонии, известен многими судебными делами, участием в международных правозащитных форумах. Он активно консультировал и защищал как юрист участников антифашистского движения в защиту памятника «Бронзовый солдат», организаторов акции «Бессмертный полк в Таллине», НКО «Русская школа Эстонии».

Как отмечает портал, с 2005 по 2015 год Сергей занимал общественную должность «русского омбудсмена Эстонии». В последнее время Середенко писал книги по правозащитной тематике. Очевидно, что возбуждение против него уголовного дела является преследованием за активную правозащитную деятельность, подчеркивается в сообщении.

Государственная прокуратура Эстонии до сих пор не дала точной информации о том, на совершение какого именного преступления было предположительно направлено поддержание отношения юриста с иностранным государством. По заявлению правозащитника, обвинения в его адрес абсурдны. Доказательства преступной деятельности — публикация статей и книг антифашистского содержания.

Сергей Середенко уже более года находится в тюрьме. Неоднократные попытки изменить меру пресечения не увенчались успехом. Обвинительное заключение по его уголовному делу прокуратура направила в суд 18 августа 2021 года. После этого на короткий период Сергею разрешили общаться с волей. Он мог раз в неделю в течение часа обзванивать знакомых и писать письма. Стали появляться яркие материалы о его нахождении в тюрьме и о его деле.

Однако уже в начале ноября 2021 года Харьюский уездный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о лишении Сергея Середенко права переписки, телефонных звонков и свиданий. С той поры Сергей находится в полной изоляции и может контактировать только со своим адвокатом и ближайшими родственниками.

Судебный процесс начался 22 октября 2021 года. Судебное производство объявлено закрытым.