Судебное заседание по делу правозащитника Середенко в Эстонии перенесено
Таллин, 24 мая, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Запланированное на 23 мая 2022 года последнее судебное заседание в деле по обвинению эстонского правозащитника Сергея Середенко в деятельности, якобы направленной против государства, перенесено на 22 сентября нынешнего года.
Об этом сообщил эстонский портал dokole.eu. Отмечается, что таким образом нахождение Середенко под стражей продлится как минимум на этот срок.
Сергей Середенко был арестован 3 марта 2021 года по подозрению в поддержании отношений против Эстонской Республики. Середенко более 20 лет является ведущим правозащитником Эстонии, известен многими судебными делами, участием в международных правозащитных форумах. Он активно консультировал и защищал как юрист участников антифашистского движения в защиту памятника «Бронзовый солдат», организаторов акции «Бессмертный полк в Таллине», НКО «Русская школа Эстонии».
Как отмечает портал, с 2005 по 2015 год Сергей занимал общественную должность «русского омбудсмена Эстонии». В последнее время Середенко писал книги по правозащитной тематике. Очевидно, что возбуждение против него уголовного дела является преследованием за активную правозащитную деятельность, подчеркивается в сообщении.
Государственная прокуратура Эстонии до сих пор не дала точной информации о том, на совершение какого именного преступления было предположительно направлено поддержание отношения юриста с иностранным государством. По заявлению правозащитника, обвинения в его адрес абсурдны. Доказательства преступной деятельности — публикация статей и книг антифашистского содержания.
Сергей Середенко уже более года находится в тюрьме. Неоднократные попытки изменить меру пресечения не увенчались успехом. Обвинительное заключение по его уголовному делу прокуратура направила в суд 18 августа 2021 года. После этого на короткий период Сергею разрешили общаться с волей. Он мог раз в неделю в течение часа обзванивать знакомых и писать письма. Стали появляться яркие материалы о его нахождении в тюрьме и о его деле.
Однако уже в начале ноября 2021 года Харьюский уездный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о лишении Сергея Середенко права переписки, телефонных звонков и свиданий. С той поры Сергей находится в полной изоляции и может контактировать только со своим адвокатом и ближайшими родственниками.
Судебный процесс начался 22 октября 2021 года. Судебное производство объявлено закрытым.