Лондон, 24 мая, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель заинтересован в подписании двух футболистов, выступающий за «Ред Булл Лейпциг». Карьеру в АПЛ могут продолжить 24-летний центральный полузащитник сборной Франции Кристофер Нкунку 20-летний центральный защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол.

Андрей Пронин ИА REGNUM Игроки «РБ Лейпциг»

Трансферная стоимость Гвардиола, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро. Рыночная стоимость 24-летнего француза — 65 миллионов евро.

По итогам сезона 2021/22 Кристофер Нкунку был признан самым ценным игроком немецкой Бундеслиги. На счету француза двадцать забитых мячей и тринадцать результативных передач в 34-х матчах регулярного чемпионата.