Лондон, 24 мая, 2022, 18:40 — ИА Регнум. Главный тренер лондонского «Арсенала» Вильям Салиба высказался о 21-летнем центральном защитнике сборной Франции Вильяме Салиба, который в завершившемся сезоне выступал за «Марсель» на правах аренды.

ФК «Арсенал»

«Мы хотим, чтобы Салиба вернулся. У него достаточно опыта, чтобы конкурировать у нас. Мы отправили его в «Марсель» для его роста», — цитирует Артету издание RMC Sport.

В завершившемся сезоне французской Лиги 1 2021/22 Вильям Салиба принял участие в 36-ти турах, в которых не смог отметиться забитыми мячами и получил пять желтых карточек.

«Арсенал» выкупил Салиба у «Сент-Этьена» 25 июля 2019 года за 30 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость французского защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 24 миллиона евро.