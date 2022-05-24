Рига, , 18:39 — REGNUM В субботу, 4 июня, в Риге пройдет историко-литературный конкурс для школьников Латвии. Об этом сообщила партия «Русский союз Лавтии» на своем официальном сайте.

Русская литература Иван Шилов © ИА REGNUM

На конкурс приглашаются команды школьников до 6 человек в каждой. Возраст участников конкурса от 14 до 18 лет, в каждой команде могут быть участники разного возраста.

Конкурс будет проводиться в четыре тура. Первый тур — домашнее задание «Весна в русской поэзии». Участникам — по одному от каждой команды – необходимо подготовить стихотворения русских классических поэтов о весне для выразительного чтения наизусть. Время выступления: до 5 минут.

Второй тур — блиц-вопросы «История появления славянской письменности. Братья Кирилл и Мефодий». Каждая команда выдвигает одного участника для ответов на блиц-вопросы. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. Всего двадцать вопросов.

Третий тур — формат спортивного «Что? Где? Когда?». Тема «Русско-латышские исторические языковые контакты» на 12 вопросов. Ведущий задает вопрос. Участники команд в течение минуты совещаются и записывают ответ на карточку, а потом сдают ведущему. Ведущий объявляет правильный ответ после того, как все команды сдадут свои варианты. В конце тура подсчитывается количество правильных ответов.

Четвертый тур посвящен целиком классику русской литературы Александру Сергеевичу Пушкину. Ведущий задает по три вопроса каждой команде. Время для обсуждения одного вопроса: шестьдесят секунд.

Главный приз победителям конкурса — поездка в Страсбург по приглашению депутата Европарламента и одного из лидеров партии Татьяны Жданок.