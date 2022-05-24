Тыргу-Муреш, , 18:41 — REGNUM В результате плановых учебных полетов местного аэроклуба в окрестностях города Тыргу-Муреш (Центральная Румыния) тяжелые травмы получила 21-летняя курсантка. Об этом 24 мая сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Приводнение водолазов с парашютом. Занятия по парашютной подготовке спецназа «Витязь» Росгвардии Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

По предварительным данным, инцидент произошел в 11:45 по бухарестскому времени, когда прыгнувшая с парашютом девушка запуталась в стропах и упала в водоем. При падении она получила тяжелые травмы.

Курсантка доставлена в центральную региональную больницу. Проводится расследование обстоятельств происшествия.

Читайте ранее в этом сюжете: Парашютистка в Канаде выжила после падения с высоты 1,5 километра