Тюмень, 24 мая, 2022, 18:39 — ИА Регнум. В Тюмени 24 мая выступающим на концерте в честь Дня славянской письменности и культуры детям стало плохо. Об этом сообщает портал 72.ru.

Кадр из м/ф «Ну, погоди!», Союзмутфильм Хор зайчиков

«На сцене от начала концерта и до конца стоял хор детей. Они находились под софитами и ждали, пока все выступят. Но неожиданно дети стали падать в обморок: то одного, уносят, то второго. Так упало примерно 20 человек», — сообщил порталу очевидец.

Директор Тюменской филармонии Александр Березин объяснил инцидент волнением детей перед выступлением и якобы никому из ребят медицинская помощь не понадобилась.

«Душно точно не было, работает и вентиляция и кондиционеры. Думаю, что случившееся связано с волнением детей. Может быть, кто-то не поел, может быть, были еще какие-то физиологические факторы. У нас были на такие случаи выделены взрослые люди, которые оказывали им помощь, выводили на свежий воздух и возвращали их обратно, когда тем становилось лучше», — прокомментировал изданию Березин.