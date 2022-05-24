Рига, , 18:37 — REGNUM

Автомобиль

Рост краж автомобильных катализаторов в Латвии наблюдается с апреля 2021 года, сообщила порталу press. lv представитель Государственной полиции Гита Гжибовска.

Увеличение краж она объяснила повышением цен на драгоценные металлы в мире. Катализатор называют «химической лабораторией», это одна из важнейших частей выхлопной системы автомобиля, которая нейтрализует токсичные выхлопные газы. Длительная езда без катализатора приводит к прогоранию других деталей глушителя.

В конструкции катализатора использованы керамические ячейки, покрытые специальным сплавом, содержащим драгоценные металлы — платину, палладий и родий. В результате цены на катализаторы выросли до 700-800 евро, говорят автоэксперты.

Рекордное количество краж катализаторов было зарегистрировано в Латвии ровно год назад в мае — 27 автомобилей. После этого ситуация немного стабилизировалась, однако в последний месяц количество таких краж вновь увеличилось.