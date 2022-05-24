Москва, , 19:11 — REGNUM Российские и китайские военные провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщил 24 мая главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал армии Сергей Суровикин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дальний бомбардировщик Ту-95 Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Суровикина, учения ВКС РФ и ВВС Народной-освободительной армии Китая провели «в соответствии с планом военного сотрудничества на 2022 год». Мероприятие не направлено против третьих стран.

Сергей Суровикин «Авиагруппа в составе российских стратегических ракетоносцев Ту-95мс и китайских стратегических бомбардировщиков Хун-6к выполнили воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей».

Он добавил, что экипажи самолётов действовали строго в соответствии с положениями международного права, не допуская никаких нарушений воздушного пространства иностранных государств.

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