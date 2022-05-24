Прага, , 18:33 — REGNUM Министр обороны Чехии Яна Чернохова отказалась подтвердить слова главы Пентагона Ллойда Остина о том, что Чехия передала Украине боевые вертолёты, танки и ракеты. Она написала в Twitter, что очень ценит слова американского коллеги, но не будет комментировать такую информацию по тактическим соображениям.

«Я принципиально не сообщаю детали нашей помощи Украине», — передаёт слова Черноховой «Чешское радио».

Ранее, в понедельник министр обороны США Ллойд Остин ходе онлайн-заседания контактной группы по оказанию военной помощи Украине сообщил, что Чешская Республика передала Киеву боевые вертолёты, танки и ракетные системы. «Я также хочу поблагодарить Чехию за ее вклад, включая ударные вертолеты, танки и ракетные системы», — сказал он.

Как отмечают чешские СМИ, формулировка «ударные вертолёты» («attack helicopters») может означать, что Чехия передала Украине вертолёты типа Ми-24/35, поскольку на вооружении чешских вооружённых сил нет других боевых вертолётов.

Ранее в СМИ сообщалось, что Чехия передала ВСУ советские танки Т-72, бронетранспортеры БМП-1, чехословацкие самоходные гаубицы «Дана» и реактивные системы залпового огня RM-70 (аналог советского «Града»). При этом минобороны Чехии официально признало только поставки стрелкового оружия и артиллерийских снарядов.