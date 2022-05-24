Вашингтон, 24 мая 2022, 19:48 — REGNUM Онлайн-кинотеатр Netflix опубликовал первый трейлер фильма «Серый человек». Об этом пишет портал Film.ru 24 апреля.

Фильм «Серый человек» от режиссёров братьев Руссо
Фильм «Серый человек» от режиссёров братьев Руссо
Кадр из трейлера

В ролике рассказывается о наёмном убийце Курте Джентри (Райан Гослинг), на которого ведёт охоту его бывший коллега по работе в ЦРУ Ллойд Хэнсен (Крис Эванс). Выход ленты намечен на 22 июля 2022 года.

Напомним, что «Серый человек» стал самым дорогим фильмом в истории Netflix. Общий бюджет боевика составил $200 млн.

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