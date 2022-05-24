Вашингтон, , 19:48 — REGNUM Онлайн-кинотеатр Netflix опубликовал первый трейлер фильма «Серый человек». Об этом пишет портал Film.ru 24 апреля.

Фильм «Серый человек» от режиссёров братьев Руссо Кадр из трейлера

В ролике рассказывается о наёмном убийце Курте Джентри (Райан Гослинг), на которого ведёт охоту его бывший коллега по работе в ЦРУ Ллойд Хэнсен (Крис Эванс). Выход ленты намечен на 22 июля 2022 года.

Напомним, что «Серый человек» стал самым дорогим фильмом в истории Netflix. Общий бюджет боевика составил $200 млн.

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