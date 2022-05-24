Рига, 24 мая, 2022, 18:31 — ИА Регнум.

Медицина

Заработная плата медицинских работников Латвии во второй половине года резко упадет из-за отмены действовавших несколько последних лет ковид-надбавок. Об этом сообщил латвийский телеканал TV24 со ссылкой на председателя профсоюза работников медсектора страны Валдиса Кериса.

Это решение, по его мнению, окажет самое негативное последствие на систему здравоохранения республики.

Он отметил, что в данном случае у медработников Латвии есть три варианта дальнейших действий: «Один — смириться с этим, молча страдая, другой — бастовать или протестовать как-то иначе, а третий - тихонько собираться и уезжать, как это делалось уже много лет».

Керис признал, что введение ковид-доплат сумело переломить на три года ситуацию, при которой в стране происходит массовый исход медработников среднего и низового звена: «Все же эти три года затормозили отъезд врачей из страны».

«Если сейчас все это разрушить и в очередной раз обмануть врачей, то, конечно, все начнется заново», — заявил Керис.

Он призвал профильное ведомство и кабинет министров Латвии обратить внимание на проблему, которая обострится уже нынешним летом.