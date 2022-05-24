Донецк, 24 мая, 2022, 18:29 — ИА Регнум. Началась операция по освобождению от укронацистов города Красный Лиман в ДНР, сообщил 24 мая журналистам глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение ДНР

По его словам, половина города уже занята силами Российской армии и подразделениями ДНР и ЛНР.

«Всего 28 населённых пунктов на севере ДНР на сегодняшний день считаются освобожденными. Сейчас идет активная фаза освобождения города Красный Лиман. Подразделения РФ совместно с народными милициями зашли в сам город. Порядка половины города находится под нашими подразделениями», — рассказал Пушилин.

Напомним, взятие под контроль города Красный Лиман имеет важное значение для операции по окружению и разгрому военной группировки укронацистов в Северодонецке и Лисичанске.