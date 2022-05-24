Ярославль, 24 мая, 2022, 18:29 — ИА Регнум. В Ярославской области 24 мая группа губернаторского контроля проверила ремонт дорог и благоустройство дворов в Карабихском сельском поселении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

«Губернаторский контроль»

Здесь завершается капитальный ремонт нескольких участков дорог, ведущих к социальным учреждениям. В поселке Дубки приводят в порядок дорогу к детскому саду «Золотой петушок» на улице Октябрьской. Объект готов на 99%. Аналогичные работы проведены на улице Спортивной, где расположена дубковская дошкольная группа.

Новая дорога

В деревне Ноготино подходят к концу работы по капремонту участка от автодороги Ярославль — Шопша до детской поликлиники. Уложен новый асфальт, сделан тротуар, «лежачий полицейский» с предупреждающими знаками.

«Глава региона Михаил Евраев поручил контролировать сроки и качество исполнения работ, касающихся ремонта подъездных путей к социальным учреждениям, — сказал руководитель рабочей группы губернаторского контроля Андрей Скоркин. — Данные подъездные пути делались несколько лет назад, и работы были выполнены некачественно. Сейчас бы не пришлось это делать вновь, если бы тогда был обеспечен строгий контроль».

В поселке Щедрино группа губернаторского контроля проинспектировала благоустройство дворов на улице Парковой у пяти многоквартирных домов. Общая стоимость работ — более 5 млн рублей. Они проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Благоустройство двора

«Принято решение все средства программы в этом году направить именно сюда, — рассказал глава Карабихского сельского поселения Дмитрий Шибаев. — Проблема многолетняя. Недобросовестный застройщик не выполнил условия проекта планировки территории, залил бетоном все подъездные пути к домам, и люди много лет мучаются. Бетон разрушался, арматура торчала, рвала колеса и стала опасной для людей. Мы поставили задачу в этом году эту проблему решить. Параллельно работаем над ливнёвками».

Объект планируют сдать уже в начале июня.