В Ярославской области ремонтируют дороги к объектам соцсферы и дворы
Ярославль, 24 мая, 2022, 18:29 — ИА Регнум. В Ярославской области 24 мая группа губернаторского контроля проверила ремонт дорог и благоустройство дворов в Карабихском сельском поселении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.
Здесь завершается капитальный ремонт нескольких участков дорог, ведущих к социальным учреждениям. В поселке Дубки приводят в порядок дорогу к детскому саду «Золотой петушок» на улице Октябрьской. Объект готов на 99%. Аналогичные работы проведены на улице Спортивной, где расположена дубковская дошкольная группа.
В деревне Ноготино подходят к концу работы по капремонту участка от автодороги Ярославль — Шопша до детской поликлиники. Уложен новый асфальт, сделан тротуар, «лежачий полицейский» с предупреждающими знаками.
В поселке Щедрино группа губернаторского контроля проинспектировала благоустройство дворов на улице Парковой у пяти многоквартирных домов. Общая стоимость работ — более 5 млн рублей. Они проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
Объект планируют сдать уже в начале июня.