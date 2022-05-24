Велико-Тырново, Болгария, 24 мая, 2022, 18:26 — ИА Регнум. На одном из крупнейших стадионов Болгарии — спорткомплексе в Велико-Тырново на севере страны произошел сильный пожар. Об этом 24 мая сообщает софийский информационный портал News. bg.

Кадр с видео youtube.com/watch?v=ot53RwomgD4 Пожар на стадионе в Волгограде

По предварительным данным, огонь вспыхнул в подсобном помещении на территории комплекса ресторана. Пожар быстро распространился на находящиеся неподалеку строения. Прибывшим на место вызова огнеборцам удалось локализовать возгорание.

Сообщается об эвакуации 40 человек. Жертв и пострадавших нет. Ведется расследование причин и обстоятельств инцидента