Минск, , 18:22 — REGNUM Основными темами переговоров президентов России и Белоруссии в Сочи, скорее всего, были интеграция, в первую очередь экономическая, и ситуация вокруг Украины. Едва ли речь шла о том, чтобы задействовать в спецоперации России белорусскую армию, как пугают белорусские националисты. Скорее обсуждалось участие белорусского военпрома в поставках вооружений, комплектующих и оборудования, ремонте российской техники и импортозамещении. Возможно, обсуждалось участие Белоруссии в восстановлении освобожденных Россией территорий, налаживании экономических связей с этими территориями, Луганской и Донецкой народными республиками и Крымом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 мая рассказал председатель оргкомитета белорусского общественного объединения «Гражданское согласие» Артём Агафонов.

Артём Агафонов Soglasie.by

При этом политик оговорился, что сейчас что-то определенное об итогах встречи говорить сложно. «Только официальная часть встречи, как сообщает полуофициальный телеграм-канал пресс-службы белорусского президента «Пул Первого», длилась 4 часа 50 минут, после чего лидеры продолжили общение неформально. Сколько продолжалось это неформальное общение — неизвестно. Я даже не исключаю того, что оно продолжилось и сегодня. Информации об этом нет ни на сайтах обоих президентов, ни на том же «Пуле Первого». Никаких брифингов и заявлений для прессы по итогам встречи тоже не было. Есть только короткое видео с начала встречи. Ясно лишь одно — разговор был долгий и обстоятельный. Об остальном можно только догадываться», — сказал Агафонов.

Политик также отметил, что к интеграции Россию и Белоруссию подталкивает сама жизнь. Обе страны оказались под беспрецедентным санкционным давлением, а трудные времена проще переживать вместе. «Сейчас в экономике остро встал вопрос импортозамещения, переориентации поставок, производственной кооперации. Все это было озвучено в опубликованном видео со встречи наших президентов. Ещё сейчас внезапно стала актуальной тема валютного союза. После введенных санкций валюты обоих государств стабилизировались и укрепились, однако сохраняется огромная, достигающая десятков процентов, курсовая разница между покупкой и продажей. Похоже, эта проблема может стать долговременной. Такое положение дел не только создаёт проблемы гражданам, но и препятствует товарообороту, снижает рентабельность бизнеса и тормозит развитие, прежде всего, белорусской экономики. Надеюсь, пути решения этой проблемы тоже обсуждались президентами», — сказал Агафонов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин провёл многочасовую встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи 23 мая.