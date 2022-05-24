София, , 18:22 — REGNUM Интернет-сайты основных структур государственной администрации Болгарии будут переведены на художественный кирилличный шрифт, а заголовки в соответствующих ссылках — украшены национальной росписью. Об этом 24 мая со ссылкой на заявление министерства электронного правительства (МЭП) Болгарии сообщает софийская информационная служба News. bg.

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По этому поводу глава ведомства Божидар Боянов сказал следующее:

«Мы делаем это исключительно для того, чтобы сохранить болгарскую идентичность в глобальном мире».

Для реализации указанного проекта из болгарского государственного бюджета выделено около $100 тыс.

Напомним, ранее МЭП обратилось к Национальной академии художеств Болгарии с просьбой разработать и внедрить болгарские кириллические шрифты для использования в печатных и электронных документах, а также в приложениях, веб-страницах и порталах государственного управления.

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