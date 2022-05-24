Торонто, Канада, , 19:08 — REGNUM Полиция Торонто разыскивает двух мужчин, напавших с ножом на пассажира в метро, сообщает 24 мая CP.

Нож Mr Seb

Как уточняется, инцидент произошёл ещё 20 мая. Неизвестные напали на мужчину на станции метро Broadview. Драку помог остановить один из очевидцев, но пострадавший успел получить ножевое ранение и был доставлен в местную больницу.

Подозреваемые скрылись с места происшествия и полиция до сих пор не смогла их обнаружить. Мотив преступления также остается неясным.

Ранее женщина пострадала в метро Торонто после того, как ее столкнули на рельсы под поезд.

Читайте ранее в этом сюжете: В метро Торонто женщину вытолкнули на рельсы под поезд