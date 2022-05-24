Манчестер, Великобритания, , 18:13 — REGNUM Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг назвал попадание в Лигу Чемпионов УЕФА главной целью клуба на следующий сезон.

«Я сказал, что согласно нашему проекту, «Манчестер Юнайтед» должен вернуться на вершину, но мы также должны принять ту ситуацию, в которой находимся. Во-первых, «МЮ» должен выступать в Лиге Чемпионов, так что это будет первой целью», — цитирует тен Хага издание Sky Sports.

Сезон 2021/22 «Манчестер Юнайтед», одержав шестнадцать побед, потерпев двенадцать поражений и набрав 58 очков, завершил на шестой позиции в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. В следующем сезоне «красные дьяволы» сыграют в Лиге Европы УЕФА.