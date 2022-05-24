Манчестер, Великобритания, 24 мая 2022, 18:13 — REGNUM Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг назвал попадание в Лигу Чемпионов УЕФА главной целью клуба на следующий сезон.

«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед»

«Я сказал, что согласно нашему проекту, «Манчестер Юнайтед» должен вернуться на вершину, но мы также должны принять ту ситуацию, в которой находимся. Во-первых, «МЮ» должен выступать в Лиге Чемпионов, так что это будет первой целью», — цитирует тен Хага издание Sky Sports.

Сезон 2021/22 «Манчестер Юнайтед», одержав шестнадцать побед, потерпев двенадцать поражений и набрав 58 очков, завершил на шестой позиции в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. В следующем сезоне «красные дьяволы» сыграют в Лиге Европы УЕФА.