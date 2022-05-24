Владимир, 24 мая, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Во Владимирской области представители ОНФ проверили 59 фельдшерско-акушерских пунктов, построенных в 2019 и 2020 годах, и выяснили, что 13 ФАПов до сих пор не работают. Об этом сообщила пресс-служба ОНФ.

Martin Vorel Врач

Шесть ФАПов не имеют лицензий: три в Суздальском районе и три в Гусь-Хрустальном районе. Семь ФАПов не работают из-за отсутствия фельдшера.

«О проблемах фельдшерских пунктов мы узнавали от местных жителей и опрашивали фельдшеров. Кадровые вопросы есть, но мы видим положительную динамику — люди приходят. Также хочется отметить, что чиновники обращают внимание на замечания Народного фронта и устраняют недостатки», — прокомментировала член регионального штаба ОНФ Татьяна Питиримова.