Москва, , 18:12 — REGNUM События последних лет уже неоднократно показали нам, что без цифровых благ — никуда, даже если мы с этим поначалу не были согласны. За привычными доставками, подписками, электронными дневниками, медкнижками и чат-ботами стоят конкретные люди с серебристыми ноутбуками. Некоторые из них в состоянии хаоса и паники уехали из России в конце февраля и начале марта, многие уже успели вернуться. Как ситуация в IT-отрасли будет складываться дальше прогнозировать сложно, однако правительство предприняло конкретные шаги, чтобы не только минимизировать отток специалистов, но и простимулировать саму отрасль.

Интернет ИА REGNUM

Между тем по данным исследования РОЦИТ 49% россиян активно интересуются сферой информационных технологий, а 27% респондентов хотели ли бы работать в IT.

Интересно насколько релокация отразилась на IT-отрасли?. По мнению экспертов hh.ru, нет признаков, говорящих о том, что уехавшие из страны специалисты массово рассматривали увольнение из российских компаний и поиск работы в иностранных. Да и без этого спрос на технические вакансии в РФ всегда был высоким. По мнению руководителя отдела подбора и адаптации рекрутингового ресурса hh.ru Олеси Плотниковой, коммерческий IТ-сектор наименее подвержен санкционному давлению, а IT-специалисты наименее уязвимы на рынке труда в силу хронического дефицита, сохраняющегося уже долгие годы, что гарантирует им востребованность в России.

Вхождение в новую профессию очень облегчают возможности онлайн-образования: возможно, ряд работодателей обязательно оценит наличие диплома — хотя бы как признак усидчивости и стремления доводить начатые большие проекты до конца, однако обучение в течение минимум четырех лет — это длительный и крайне затратный процесс. Трудоемкий не только по средствам материальным и по времени, но и не экономичный по силам.

Альтернативой стали решения российского EdTech рынка: за несколько недель или месяцев изучить курс, получить новую профессию и стать полноправным игроком на ИТ-рынке — звучит как мечта. Возможно, в 2017 году, когда в России едва наметился прогресс в ИТ-отрасли, совпавший с расцветом отечественного онлайн-образования, это и казалось мечтой, но сегодня — это уже новая реальность.

При этом перспективы открыты не только по линии разработки — все ИТ-специальности достаточно тесно связаны друг с другом.

«Там, где нужен специалист по информационной безопасности, совершенно точно нужны и все остальные специалисты: дизайнеры, продакты, маркетологи, бизнес-аналитики. ИТ — это не про какое-то одно направление и не только про «код». Для бизнеса — это целая экосистема функций, разные направления работы, связанных технической и человеческой инфраструктурой для успеха компании. Успех возможен только в том случае, если все функции работают в партнерстве, и информационная безопасность в одном департаменте, и дизайн в соседнем. И те и другие крайне востребованы», — комментирует GR-директор «Нетологии» Валентина Куренкова.

Возможность учиться и работать дистанционно окончательно размыла и без того зыбкие границы в диджитал-сфере. Большинство желающих примкнуть к касте айтишников главными мотиваторами называют возможность удаленной работы, высокий уровень заработной платы в отрасли и большие карьерные возможности. При этом развитие технологий порождает множество заблуждений и иллюзий. Обучение из любой точки мира в любой момент – звучит очень привлекательно. Но, по факту – любая учеба и особенно в новой сфере, такой непростой, как ИТ — это не про удобство, а про дисциплину и навыки самоорганизации, считает генеральный директор образовательной компании MAXIMUM Education Михаил Мягков .

Любой процесс обучения — это труд и это сложно, тяжело, надо себя заставлять. Получается, что «как хочешь и когда удобно» в реальности превращаются в 10-30% людей, которые проходят курсы и марафоны до конца, отмечает эксперт.

«Согласитесь, такая статистика звучит не так привлекательно, как продающий слоган «Освой новую профессию за три месяца». И даже тот факт, что за обучение заплачены деньги, повышает ожидания, но не мотивацию. А именно мотивация и вовлеченность являются одними из основных драйверов успеха в любом образовании. В этом смысле обучение ИТ-профессиям в университете или на курсах ничем не отличается от любой другой учебы. Важно не только видеть цель, но и понимать зачем она тебе нужна. Даже если профессия не требует нескольких лет обучения, это не значит, что образование не нужно. Примеры программистов с сертификатами курсов сложно масштабировать и они все-таки не доказывают бесполезность традиционного образования», — считает Михаил Мягков.

С ним согласен и исполнительный директор по работе с органами государственной власти международной школы программирования «Алгоритмика» Павел Шклюдов.

«Сложно описать несколькими предложениями идеального специалиста, которого захотят все ИТ-компании России. Но что точно должно быть у такого специалиста — это базис, который включает себя не только и не столько технические и ИТ-компетенции. Мы говорим о наборе навыков, необходимых для успешного личностного и профессионального развития любого человека в современном мире, — креативность, критическое мышление, коммуникабельность, умение работать в команде. Причем начинать формировать и развивать эти навыки лучше уже на этапе начального школьного образования», — подчеркивает Павел Шклюдов.

По данным апрельского исследования, проведенного кластером EdTech Российской ассоциации электронных коммуникаций, треть учеников крупнейших школ онлайн-образования нашли желанную работу после окончания курсов и вполне довольны этим поворотом жизни, что наталкивает на размышления о том, что такой опыт может вдохновить и других людей на кардинальную смену деятельности.

Стоит ли ожидать в ближайшее время массовый приток желающих получить ИТ-образование? И если поток будет, то в какую сторону он направится — в университеты или на годовые курсы программирования или дизайна?

За последние 20 лет количество людей в России, имеющих диплом о высшем образовании, сильно выросло. Среди тех, кому сейчас от 15 до 25, больше 80% либо уже учатся в вузах, либо собираются поступать. При этом объем вакансий для специалистов с высшим образованием не превышает 30% от общего числа вакансий на рынке. В итоге наблюдается переизбыток таких специалистов при том, что реальной необходимости в них, возможно, не существует, отмечает GR-директор «Нетологии» Валентина Куренкова.

«При сравнении высшего образования и полугодовых курсов по программированию, дизайну, маркетингу и так далее, нужно в первую очередь понимать, что само по себе высшее образование тоже неоднородно. Например, потребность во врачах и высококлассных инженерах не становится ниже, и этим профессиям невозможно обучиться за полгода или даже за год — они требуют полноценного многолетнего погружения, практики и стажа. Но действительно, профессию на рынке ИТ получить проще и быстрее через частную образовательную организацию. Программы Edtech игроков интенсивнее и основаны на практических бизнес-кейсах экспертов. Это делает Edtech эффективнее для слушателя в части освоения программ программирования, маркетинга, дизайна или аналитики и управления в ИТ сфере», — считает Валентина Куренкова.

У каждого специалиста — настоящего или будущего — есть своя бизнес-задача и роль. Даже если сейчас мы видим мало вакансий на рынке, их количество вырастет в ближайшем будущем. Сегодняшний внешний профицит цифровых профессий лишь часть цикла «зачистки» с рынка соискателей невысокого уровня. Кризис оставит после себя профессионалов, а остальные специалисты скорее всего уйдут искать себя в других сферах. Поэтому независимо от нынешней ситуации лучший выход - продолжать развивать навыки и компетенции для своей карьеры, — считают в экспертном сообществе отрасли.