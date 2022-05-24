Москва, 24 мая 2022, 18:12 — REGNUM События последних лет уже неоднократно показали нам, что без цифровых благ — никуда, даже если мы с этим поначалу не были согласны. За привычными доставками, подписками, электронными дневниками, медкнижками и чат-ботами стоят конкретные люди с серебристыми ноутбуками. Некоторые из них в состоянии хаоса и паники уехали из России в конце февраля и начале марта, многие уже успели вернуться. Как ситуация в IT-отрасли будет складываться дальше прогнозировать сложно, однако правительство предприняло конкретные шаги, чтобы не только минимизировать отток специалистов, но и простимулировать саму отрасль.
Между тем по данным исследования РОЦИТ 49% россиян активно интересуются сферой информационных технологий, а 27% респондентов хотели ли бы работать в IT.
Интересно насколько релокация отразилась на IT-отрасли?. По мнению экспертов hh.ru, нет признаков, говорящих о том, что уехавшие из страны специалисты массово рассматривали увольнение из российских компаний и поиск работы в иностранных. Да и без этого спрос на технические вакансии в РФ всегда был высоким. По мнению руководителя отдела подбора и адаптации рекрутингового ресурса hh.ru Олеси Плотниковой, коммерческий IТ-сектор наименее подвержен санкционному давлению, а IT-специалисты наименее уязвимы на рынке труда в силу хронического дефицита, сохраняющегося уже долгие годы, что гарантирует им востребованность в России.
Вхождение в новую профессию очень облегчают возможности онлайн-образования: возможно, ряд работодателей обязательно оценит наличие диплома — хотя бы как признак усидчивости и стремления доводить начатые большие проекты до конца, однако обучение в течение минимум четырех лет — это длительный и крайне затратный процесс. Трудоемкий не только по средствам материальным и по времени, но и не экономичный по силам.
Альтернативой стали решения российского EdTech рынка: за несколько недель или месяцев изучить курс, получить новую профессию и стать полноправным игроком на ИТ-рынке — звучит как мечта. Возможно, в 2017 году, когда в России едва наметился прогресс в ИТ-отрасли, совпавший с расцветом отечественного онлайн-образования, это и казалось мечтой, но сегодня — это уже новая реальность.
При этом перспективы открыты не только по линии разработки — все ИТ-специальности достаточно тесно связаны друг с другом.
Любой процесс обучения — это труд и это сложно, тяжело, надо себя заставлять. Получается, что «как хочешь и когда удобно» в реальности превращаются в 10-30% людей, которые проходят курсы и марафоны до конца, отмечает эксперт.
С ним согласен и исполнительный директор по работе с органами государственной власти международной школы программирования «Алгоритмика» Павел Шклюдов.
По данным апрельского исследования, проведенного кластером EdTech Российской ассоциации электронных коммуникаций, треть учеников крупнейших школ онлайн-образования нашли желанную работу после окончания курсов и вполне довольны этим поворотом жизни, что наталкивает на размышления о том, что такой опыт может вдохновить и других людей на кардинальную смену деятельности.
Стоит ли ожидать в ближайшее время массовый приток желающих получить ИТ-образование? И если поток будет, то в какую сторону он направится — в университеты или на годовые курсы программирования или дизайна?
За последние 20 лет количество людей в России, имеющих диплом о высшем образовании, сильно выросло. Среди тех, кому сейчас от 15 до 25, больше 80% либо уже учатся в вузах, либо собираются поступать. При этом объем вакансий для специалистов с высшим образованием не превышает 30% от общего числа вакансий на рынке. В итоге наблюдается переизбыток таких специалистов при том, что реальной необходимости в них, возможно, не существует, отмечает GR-директор «Нетологии» Валентина Куренкова.
У каждого специалиста — настоящего или будущего — есть своя бизнес-задача и роль. Даже если сейчас мы видим мало вакансий на рынке, их количество вырастет в ближайшем будущем. Сегодняшний внешний профицит цифровых профессий лишь часть цикла «зачистки» с рынка соискателей невысокого уровня. Кризис оставит после себя профессионалов, а остальные специалисты скорее всего уйдут искать себя в других сферах. Поэтому независимо от нынешней ситуации лучший выход - продолжать развивать навыки и компетенции для своей карьеры, — считают в экспертном сообществе отрасли.