Екатеринбург, 24 мая, 2022, 18:26 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки, 23 мая, госпитализированы 90 пациентов с коронавирусной инфекцией. Предыдущий суточный показатель составлял 13 случаев, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

С начала пандемии в Свердловской области выявили 443 630 заражений коронавирусом. Из них 159 случаев — 23 мая.

Выздоровели уже 413 848 пациентов. Жертвами заболевания стали 10 653 человека. За прошедшие сутки от ковида умер один человек.