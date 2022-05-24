В COVID-центры Среднего Урала поступили ещё 90 пациентов
Екатеринбург, 24 мая, 2022, 18:26 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки, 23 мая, госпитализированы 90 пациентов с коронавирусной инфекцией. Предыдущий суточный показатель составлял 13 случаев, сообщает оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
С начала пандемии в Свердловской области выявили 443 630 заражений коронавирусом. Из них 159 случаев — 23 мая.
Выздоровели уже 413 848 пациентов. Жертвами заболевания стали 10 653 человека. За прошедшие сутки от ковида умер один человек.