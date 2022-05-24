Лондон, , 18:11 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо, руководство лондонского «Челси» готово расстаться с 29-летним марокканским атакующим полузащитником Хакимом Зиешем.

В завершившемся сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Хаким Зиеш принял участие в 23-х турах регулярного чемпионата, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Также полузащитник получил три желтые карточки.

Зиеш выступает за «Челси» с 1 июля 2020 года после перехода из амстердамского «Аякса» за 40 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 32 миллиона евро.