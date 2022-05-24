Вольфсбург, Германия, , 18:07 — REGNUM 24 мая футбольный клуб «Вольфсбург» объявил о назначении хорватского специалиста Нико Ковача на пост главного тренера основной команды. Соглашение рассчитано на три года до конца сезона 2024/25.

Нико Ковач (сс) Werner100359

Ранее Нико Ковач возглавлял мюнхенскую «Баварию» и «Монако». До «Баварии» хорват возглавлял франкфуртский «Айнтрахт», с которых становился обладателем Кубка Германии.

После 34-х сыгранных туров немецкой Бундеслиги 2021/22 «Вольфсбург», одержав двенадцать побед, потерпев шестнадцать поражений и набрав 42 очка, занял двенадцатое место в турнирной таблице чемпионата Германии.