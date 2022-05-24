Вашингтон, 24 мая, 2022, 18:59 — ИА Регнум. В США за 2021 год уровень рождаемости вырос на 1% по сравнению с минимумом 2020 года, который медицинские эксперты связали с пандемией коронавируса, сообщает 24 мая Reuters.

Дети

Это первый рост уровня рождаемости в Штатах с 2014 года, говорится в докладе центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

За прошлый год в США родилось 3 659 289 детей. Наибольший рост зафиксирован среди женщин в возрасте от 35 до 39 лет, а рождаемость среди подростков достигла рекордно низкого уровня.

Среди возрастной группы 35-39 лет в 2021 году на каждые 1000 женщин приходилось по 54,2 родов. Для сравнения, в 2020 году данный показатель составил 51,8 на 1000 женщин.

Напомним, что в 2020 году в Штатах была зафиксирована самая низкая рождаемость за более чем четыре десятилетия.