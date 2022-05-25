Кострома, 25 мая, 2022, 09:25 — ИА Регнум. На проспекте Текстильщиков в Костроме не началось строительство поликлиники для взрослых, которую обещали сдать к концу 2022 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева ИА REGNUM Пустая стройплощадка на месте поликлиники

Средства на возведение здания — 218 миллионов рублей были выделены области из резервного фонда президента. Контракт на проектирование и строительство объекта был заключен между госучреждением «Облстройзаказчик» и ярославской компанией «Виннер» в конце 2020 года.

Предполагалось, что до 15 декабря текущего года в центре города появится трёхэтажное здание. Оно призвано заменить поликлинику №3 на улице Коммунаров, принимающую 60 тысяч жителей Фабричного района Костромы. Здание было построено в 1960 году и рассчитано на 280 посещений в смену. Фактически этот норматив превышается в 2 раза, площадей не хватает для качественного обслуживания пациентов. Кроме этого, в учреждении нет лифтов и подъёмников. Планировалось, что после завершения стройки медики переедут в новое здание.

«На проспекте Текстильщиков, в шаговой доступности от первой окружной больницы, будем строить поликлинику. Ее площадь 2400 метров. Поликлиника будет построена к концу 2022 года», — говорил на встрече с представителями региональной ассоциации врачей 13 августа губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Сейчас на стройплощадке не возведён даже фундамент. Заметить на объекте можно лишь сторожку охранника, строительный мусор и поддон с кирпичами. Согласно информации, размещённой на интернет-портале закупок, контракт с подрядчиком не расторгнут, но за просрочки исполнителю начислены пени в размере 242 тысяч рублей. На какой срок перенесено завершение строительства, неизвестно. Директор «Облстройзаказчика» Лариса Цветкова отказалась давать оперативные комментарии по ситуации, попросив журналиста оформить официальный запрос.

Наталья Диева ИА REGNUM Пустая стройплощадка на месте поликлиники

Отметим, что этот же подрядчик строит детскую поликлинику в Давыдовском микрорайоне Костромы. Изначально её планировалось сдать к концу 2021 года, но в день заключения контракта заказчик и подрядчик заключили дополнительное соглашение, по которому сроки перенеслись на 15 июля 2022 года. Как следует из слов губернатора, сказанных 19 мая 2022 года во время визита в одно из городских медучреждений, поликлинику строят в графике и обещают сдать вовремя.