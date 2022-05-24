Липецк, 24 мая, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Бывшему начальнику УФСИН по Липецкой области вынесен приговор за получение крупной взятки. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

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Начальник регионального УФСИН России через своего заместителя в 2016 году получил взятку от директора Усманского завода растительных масел — 1,5 миллиона рублей. За это с взяткодателем как с единственным поставщиком, были заключены государственные контракты на поставку 500 тонн растительного масла на сумму более 35 млн рублей для нужд исправительных учреждений.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Обвиняемый вину не признал. Однако в ходе следствия собрана достаточная доказательственная база — показания бывших сослуживцев и других свидетелей, результаты судебных экспертиз, очных ставок.

Ранее подсудимый был признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере за использование распорядительных полномочий в ходе служебной проверки по факту травмы для подтверждения выгодной ему версии. Выдав полученную им в нерабочее время при падении со снегохода травму за служебную, он обратился к работодателю, а затем в суд за единовременной выплатой в сумме 2 млн рублей. Однако преступные действия не были доведены до конца, так как в выплате по месту службы ему отказали, а суд не удовлетворил его исковые требования.

По совокупности приговоров суд приговорил его к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и лишил звания полковника.