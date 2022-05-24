Москва, , 18:02 — REGNUM За последние годы избирательная система России показала свою способность к развитию в условиях серьёзных вызовов: пандемии и давления «коллективного Запада». Оптимизируются избирательные процедуры, увеличиваются возможности для общественного контроля, совершенствуется законодательство. В этом году на первый план выходит задача по защите института выборов в России от иностранного влияния, главная цель которого — дестабилизация политической обстановки в стране.

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Этим вопросам посвящён новый доклад Ассоциации НОМ, представленный в Москве во вторник, 24 мая. В обсуждении компонентов устойчивости избирательной России в условиях новых вызов приняли участие авторитетные политологи, социологи и электоральные эксперты.

Член СПЧ, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод сообщил, что избирательный процесс в России непрерывен, и он оставался достаточно интенсивным с началом специальной военной операции на Украине. Было назначено два региональных референдума и 280 муниципальных избирательных кампаний.

«В докладе мы анализируем данные об участии парламентских и непарламентских партий в кампаниях местного уровня — процесс был интересным и конкурентным. Эксперты НОМ еженедельно проводят мониторинг кампаний, и на основании наших наблюдений можем сказать, что существенных нарушений, которые поставили бы под сомнение итоги волеизъявления, мы не зафиксировали. Были определённые организационные и технические проблемы, но благодаря вмешательству общественных наблюдателей и экспертов, они своевременно устранялись», — рассказал о работе НОМ Александр Брод.

По словам правозащитника, тенденция по распространению информационных вбросов и фейков на выборах, наблюдается вновь, и «очевидно будет продолжена в рамках кампаний Единого дня голосования».

Одним из компонентов устойчивости избирательной системы стало закрепление правового статуса института общественного наблюдения в законодательстве.

«Законодатель и ЦИК России вновь услышали экспертное сообщество. Был расширен перечень избирательных комиссий, куда могут быть направлены наблюдатели. В федеральном законе закреплены возможности для общественного наблюдения при проведении дистанционного электронного голосования. Эта рекомендация легла в основу экспертного заключения по итогам проведения нулевых чтений законопроекта на площадке ОП РФ», — подчеркнула член ОП РФ, исполнительный директор НОМ Алёна Булгакова.

Система общественного контроля за выборами продолжает готовиться к Единому дню голосования в прежнем, стабильном формате. Об этом в ходе пресс-конференции заявил директор Фонда исследования проблем демократии, председатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

«Мы готовы к тому, что будут прикладываться большие усилия по подрыву избирательной системы России. К нам поступило предложение от Ассоциации НОМ и ряда партнёрских общественных организаций о том, чтобы усилить работу общественных штабов по наблюдению за выборами в регионах страны. В ближайшее время на площадке Координационного совета с коллегами из общественных палат субъектов мы рассмотрим этот вопрос», — сообщил Максим Григорьев.

Социологи констатируют эффект сплочения российских граждан, следствием чего стало повышение уровня поддержки власти и доверия к институту выборов. По словам директора по политическому анализу Института социального маркетинга Виктора Потуремского, причина таких показателей — беспрецедентная антироссийская политика Запада.

«В этих условиях мы видим, что показатели поддержки и одобрения главы государства и органов власти достигли не просто высоких значений, а остаются в коридоре устойчивых показатели. Это было бы невозможно без доверия к политической системе и выборам в целом», — поделился результатами исследования социолог.

Кампания по раскручиванию тезиса о том, что в России не может быть демократичных выборов, будет только набирать обороты в этом году, убеждён политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Эта кампания будет очень чётко интегрирована в общую информационную войну против России», — поделился мнением эксперт. Американские политики, обратил внимание политолог, уже заявляют о приближении госпереворота в России, в связи с чем уже ясно, что ставка будет делаться на «агрессивные технологии дискредитации российской власти». «Но очевидно, что никакие попытки не увенчаются успехом: сегодня мы наблюдаем, как избирательный процесс в России идёт в должном и стабильном русле. Выборы главы Рыбинска тому прямое подтверждение. Они прошли в конкурентной среде и показали высокую степень консолидации общества и элит на фоне спецоперации», — подчеркнул Владимир Шаповалов.

Алёна Булгакова, которая в составе мониторинговой группы выезжала на участки в Рыбинске в день проведения голосования, сообщила, что ни одной жалобы в облизбирком не поступило.

«Результаты голосования не вызывают сомнения даже у оппонентов. Самовыдвиженец Рудаков был единственным кандидатом, который собирал подписи избирателей и подготовил наблюдателей на все 103 участка. И, конечно, важным фактором стала поддержка врио губернатора региона Михаила Евраева — это его политическая победа, которая стала следствием объединения элит региона», — объяснила итоги выборов она.

В пресс-конференции приняли участие региональные эксперты НОМ из Краснодарского края и Ульяновской области. Доктор исторических наук, профессор Кубанского госуниверситета Андрей Зайцев рассказал, что на местных кампаниях в регионе развёрнута большая система общественного контроля: на участках присутствуют заранее обученные общественные наблюдатели, а также в целях оказания своевременной помощи избирательным комиссиям и проверки хода избирательного процесса работает мониторинговая группа СПЧ, которая состоит из электоральных экспертов-практиков и правоведов.

«Мы уже начали формировать программу обучающих семинаров совместно с Ассоциацией НОМ, потому как в нынешних условиях значение работы по объективному освещению выборов очень возрастает», — заявил Андрей Зайцев.

Политолог, член Общественной палаты Ульяновской области Дмитрий Травкин также убеждён, что деятельность общественного наблюдателя на выборах в новых реалиях чрезвычайно важна. По данным Ульяновского общественного фонда «РАПИР», доверие к институту общественного наблюдения среди избирателей возрастает с каждым годом.

«Работу по подготовке и обучению наблюдателей, экспертный анализ кампаний в нашем регионе будет продолжен. В этих направлениях накоплен достаточно большой опыт», — отметил Д. Травкин.

Доктор публичного права Университета Монпелье, приглашенный профессор МГУ им. М. В. Ломоносова Карин Беше-Головко (Франция) отметила в своём выступлении значимость выборов и новых форм голосования как важной составляющей доверия к власти. Эксперт предложила общими усилиями анализировать практику ДЭГ и работать над совершенствованием общественного контроля за этой новой формой голосования.