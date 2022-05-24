Избирательная система России устойчива перед внешними вызовами
Москва, 24 мая, 2022, 18:02 — ИА Регнум. За последние годы избирательная система России показала свою способность к развитию в условиях серьёзных вызовов: пандемии и давления «коллективного Запада». Оптимизируются избирательные процедуры, увеличиваются возможности для общественного контроля, совершенствуется законодательство. В этом году на первый план выходит задача по защите института выборов в России от иностранного влияния, главная цель которого — дестабилизация политической обстановки в стране.
Этим вопросам посвящён новый доклад Ассоциации НОМ, представленный в Москве во вторник, 24 мая. В обсуждении компонентов устойчивости избирательной России в условиях новых вызов приняли участие авторитетные политологи, социологи и электоральные эксперты.
Член СПЧ, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод сообщил, что избирательный процесс в России непрерывен, и он оставался достаточно интенсивным с началом специальной военной операции на Украине. Было назначено два региональных референдума и 280 муниципальных избирательных кампаний.
По словам правозащитника, тенденция по распространению информационных вбросов и фейков на выборах, наблюдается вновь, и «очевидно будет продолжена в рамках кампаний Единого дня голосования».
Одним из компонентов устойчивости избирательной системы стало закрепление правового статуса института общественного наблюдения в законодательстве.
Система общественного контроля за выборами продолжает готовиться к Единому дню голосования в прежнем, стабильном формате. Об этом в ходе пресс-конференции заявил директор Фонда исследования проблем демократии, председатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.
Социологи констатируют эффект сплочения российских граждан, следствием чего стало повышение уровня поддержки власти и доверия к институту выборов. По словам директора по политическому анализу Института социального маркетинга Виктора Потуремского, причина таких показателей — беспрецедентная антироссийская политика Запада.
Кампания по раскручиванию тезиса о том, что в России не может быть демократичных выборов, будет только набирать обороты в этом году, убеждён политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
Алёна Булгакова, которая в составе мониторинговой группы выезжала на участки в Рыбинске в день проведения голосования, сообщила, что ни одной жалобы в облизбирком не поступило.
В пресс-конференции приняли участие региональные эксперты НОМ из Краснодарского края и Ульяновской области. Доктор исторических наук, профессор Кубанского госуниверситета Андрей Зайцев рассказал, что на местных кампаниях в регионе развёрнута большая система общественного контроля: на участках присутствуют заранее обученные общественные наблюдатели, а также в целях оказания своевременной помощи избирательным комиссиям и проверки хода избирательного процесса работает мониторинговая группа СПЧ, которая состоит из электоральных экспертов-практиков и правоведов.
Политолог, член Общественной палаты Ульяновской области Дмитрий Травкин также убеждён, что деятельность общественного наблюдателя на выборах в новых реалиях чрезвычайно важна. По данным Ульяновского общественного фонда «РАПИР», доверие к институту общественного наблюдения среди избирателей возрастает с каждым годом.
Доктор публичного права Университета Монпелье, приглашенный профессор МГУ им. М. В. Ломоносова Карин Беше-Головко (Франция) отметила в своём выступлении значимость выборов и новых форм голосования как важной составляющей доверия к власти. Эксперт предложила общими усилиями анализировать практику ДЭГ и работать над совершенствованием общественного контроля за этой новой формой голосования.