Москва, , 19:45 — REGNUM Российский фигурист Илья Авербух похвалил музыкальный конкурс «Евровидение», от участия в котором отстранили Россию. Об этом сообщил портал «Спорт-Экспресс» 24 мая.

Илья Авербух European Foundation for Support of Culture

«Как Олимпийские игры дают тренд на следующее четырехлетие с точки зрения презентации, так и тут. Например, Олимпиада в Китае задала тренд на минимализм, все должно быть просто. Так и каждое «Евровидение» открывает новые грани», — заявил фигурист. Однако Авербух также признался, что не стал смотреть конкурс в 2022 году, хотя прежде всегда делал это.

Ранее известный продюсер Иосиф Пригожин выступил с предложением о создании российского аналога «Евровидения». Идею продюсера раскритиковала блогер Алёна Жигалова, сославшись на меркантильность Пригожина.

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