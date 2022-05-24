Санкт-Петербург, , 18:12 — REGNUM За минувшие сутки в Санкт-Петербурге 69 человек госпитализировали с COVID-19. Об этом 24 мая сообщили в региональном штабе. Это на шесть пациентов больше, чем сутками ранее.

Отделение реанимации в коронавирусном стационаре Дарья Драй © ИА REGNUM

В семи коронавирусных стационарах Северной столицы, по состоянию на 24 мая, размещены 1277 больных (-90 пациентов по сравнению с предыдущими сутками). При этом в отделениях реанимации находятся 190 человек (-29), а жизнь 27 петербуржцев поддерживают аппараты ИВЛ. За сутки больницы по выздоровлению покинули 26 пациентов.

Лечением ковида на дому под наблюдением врачей занимаются 2222 человека. Этот показатель за сутки сократился на 106 амбулаторных больных.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Петербурге за сутки выявили 304 случая заражения коронавирусом (-3). Скончались от ковида, как основной причины, семь больных (-2), а выздоровели — 224 петербуржца (+187).

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