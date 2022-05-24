Берлин, 24 мая, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Страны ЕС наверняка смогут прийти к согласию по шестому пакету антироссийских санкций (предусматривает отказ от российской нефти), сообщила 24 мая журналистам германский министр иностранных дел Анналена Бербок.

Анналена Бербок

По итогам переговоров с главой МИД Польши Збигневом Рау она сказала, что 27 стран уже показали свою сплочённость в том, что касается пяти пакетов антироссийских санкций.

Анналена Бербок «И я уверена, что мы скоро придём к договорённости и относительно шестого пакета».

Она добавила, что каждая из стран ЕС согласна с необходимостью уходить от импорта российских энергоресурсов, чтобы обрести полную независимость от России. А вот то, что сейчас не все страны ЕС готовы к отказу от российских нефти и газа, связано лишь с разной степенью их зависимости от этих поставок.