Тюмень, , 17:55 — REGNUM В Тюмени школьница подверглась травле со стороны одноклассников из-за диагноза ВИЧ. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

ВИЧ

Главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИД в Тюменской области Владимир Романов поведал радиожурналистам, что девочка 2005 года рождения живёт с бабушкой, родители её скончались, учится в одной из школ Тюмени. Она сообщила подруге о своём диагнозе, в итоге об этом узнали одноклассники и устроили буллинг.

«Как утверждает девочка, ни педагоги, ни её опекун не принимали никаких действий. Подросток обратилась к психологу ГБУЗ ТО «Центр профилактики и борьбы со СПИД» Илии Деревенчук. Психолог совместно с социальным работником провела работу с девочкой, с классным руководителем. Ситуация стала исправляться в лучшую сторону», — заявил Владимир Романов.

По сообщению пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области, уровень информированности старшеклассников региона об основных путях передачи ВИЧ составил 85,4%.