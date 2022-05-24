Токио, , 18:55 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен провел встречу с министром иностранных дел Австралии Пенни Вонг в рамках саммита союзников QUAD в Токио, сообщается 24 мая на сайте Госдепартамента США.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

Отмечается, что политики обсудили «крепкий американо-австралийский союз и общие усилия по обеспечению мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе».

Блинкен и Вонг поприветствовали запуск Индо-Тихоокеанской экономической программы, направленной на обеспечение устойчивого экономического роста в регионе. Также была подчеркнута «настоятельная необходимость решения климатического кризиса».

Помимо этого дипломаты обсудили «коллективные усилия по привлечению Российской Федерации к ответственности» за военную операцию на Украине, а также «взаимные усилия по оказанию помощи Украине в сфере безопасности».

Напомним, в рамках Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) США, Австралия, Индия и Япония ведут консультации по поводу выстраивания новой архитектуры безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

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