Москва, , 19:44 — REGNUM PR-директор «Ёлок-9» Алексей Зиновкин выступил с опровержением новости о том, что в предстоящей картине Ивана Урганта заменит Фёдор Добронравов. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач» 24 мая.

Федор Добронравов Цитата из фильма «Жили-были», реж. Эдуард Парри. 2017. Россия

«Мы не говорили об этом. Мы раскрыли первые имена актеров, которые появятся в новых «Ёлках». Среди них был Фёдор Добронравов. Каст остальных новелл ещё не анонсирован», — рассказал PR-директор. К слову, участие Урганта в фильме Зиновкин также не подтвердил.

Ранее в Сети появились слухи о том, что Иван Ургант и Сергей Светлаков не будут сниматься в фильме «Ёлки-9». Позднее к актёрскому составу присоединился актёр Фёдор Добронравов, которого пользователи интернета окрестили «заменой Урганта».

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