Ярославль, 24 мая, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев примет участие в выборах губернатора, которые состоятся в сентябре 2022 года. Об этом он заявил 24 мая, сообщает портал «Ярославский регион».

Yarregion.ru Михаил Евраев

«Выборы сейчас важны как никогда. Наша сила — в единстве. Все должны видеть нашу сплоченность, наше общее желание работать в интересах людей, в интересах нашего региона и нашей страны. Для меня важно продолжать развитие Ярославской области, вопреки санкциями, реализовать все программы, планы, принимать решения для людей. Все это возможно, если жители региона окажут доверие мне и команде правительства. Поэтому да, я иду на выборы», — сказал Михаил Евраев после стратегической сессии по обсуждению комплексных планов развития территорий.

Михаил Евраев был назначен врио губернатора 12 октября 2021 года, после добровольной отставки Дмитрия Миронова, ставшего помощником президента России.