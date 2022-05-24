Москва, , 17:50 — REGNUM Территория Мариупольского порта полностью разминирована, сообщает 24 мая Минобороны России.

Корабли в порту Мариуполя Никита Третьяков © ИА REGNUM

Комплекс мероприятий по устранению минной опасности, осмотру и приведению в рабочее состояние гидротехнических сооружений и навигационного оборудования на подходах и в акватории порта выполнен специалистами Черноморского флота и инженерных войск ВС России.

«Специалистами Черноморского флота из фарватера Мариупольского порта осуществлена транспортировка украинского пограничного сторожевого корабля, затопленного ранее боевиками националистического формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Осуществлен подъем двух плавучих кранов.

Также российские саперные подразделения осуществили разминирование от взрывоопасных предметов участка побережья Азовского моря, прилегающих к морскому порту Мариуполя», — указано в сообщении российского военного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство Донецкой Народной Республики (ДНР) указывало на важность Мариупольского морского порта для активизации процесса восстановления города, пострадавшего в ходе военной операции по освобождению от укронацистов.

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